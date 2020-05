Traffico internazionale di rifiuti. Scarcerato 28enne del Burkina Faso

SANT’ARPINO – Era coinvolto nel furto di pannelli fotovoltaici che venivano spediti poi in Africa, scarcerato 28enne. Si tratta di Salbre Wahabau del Burkina Faso ma residente a Sant’Arpino. L’uomo era indagato dalla Procura di Salerno per ricettazione e traffico internazionale di rifiuti ed era coinvolto insieme ad altre 6 persone di origina africana e due spedizionieri, di inviare nel continente africano pneumatici, batterie, pannelli fotovoltaici appunto e altra merce rubata su navi in partenza dal porto di Salerno. Il gip, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha revocato la custodia cautelare ai domiciliari mettendo in libertà il 28enne.