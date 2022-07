CAPUA – Tragedia questa mattina a Capua. Pietro K., 45 anni ucraino, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in viale Ferrovia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti era solo in casa quando è stato colpito da un malore improvviso. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’abitazione insieme ai soccorritori, allertati dalla sorella, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.