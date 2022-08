TRAGEDIA A CASERTA. Precipita dal secondo piano di un palazzo in via Colombo, muore 26enne

Per il giovane, che viveva con il fratello, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Pochi giorni fa aveva tentato di farla finita con una bombola di gas

CASERTA – Una tragedia si è consumata pochi minuti fa in via Colombo, angolo Corso Trieste, a Caserta. Un giovane di 26 anni, G.D.L., è precipitato da una finestra al secondo piano della sua abitazione. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Sul posto anche le forze dell’ordine. Nessuna ipotesi è esclusa, anche se sembra che il giovane, che viveva con il fratello, soffrisse di problemi psicologici e già in altre occasioni avesse tentato di farla finita.