TRAGEDIA A ISCHIA I vigili del fuoco di Caserta a Casamicciola per la ricerca degli 11 dispersi

CASERTA/ISCHIA Sono giunti ad Ischia stamattina alle 5 i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, presenti a Casamicciola impegnati nelle operazioni di ricerca delle 11 persone ancora disperse a causa del maltempo che nelle scorse ore si √® abbattuto sull’isola. Cinque operatori addestrati Usar (URBAN SEARCH AND RESCUE), ovvero figure specializzate in soccorso tra le macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici. Le squadre Usar dei vigili del fuoco affrontano quotidianamente operazioni di soccorso in tali scenari, con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti, soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attivit√† di estricazione delle vittime. Queste operazioni devono essere particolarmente incisive, tempestive e celeri.