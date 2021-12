TRAGEDIA A MADDALONI. IL NOME. 54enne trovato morto in casa: la sorella non aveva sue notizie da due giorni

MADDALONI– Una tragedia si è consumata questa mattina, poco prima delle 9, in via Orazio De Carlucci, a ridosso delle palazzine a Maddaloni. Il corpo senza vita di Salvatore Borino, 54 anni, è stato scoperto questa mattina su segnalazione della sorella che ormai da due giorni non aveva più notizie dell’uomo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali.