Tragedia all’autolavaggio: 42enne si accascia a terra e muore

VILLA LITERNO – Tragedia ieri mattina in via Vecchia Aversa, dove un uomo di 42 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un autolavaggio.

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne sarebbe stato colto da un malore improvviso poco dopo le 9. Subito i colleghi, accortisi che l’uomo era caduto a terra privo di sensi, hanno lanciato l’allarme ai sanitari del 118.

I soccorritori, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti di rito.