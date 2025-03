Tragedia della solitudine, donna di 68 anni trovata morta in casa

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. È stato necessario tagliare la porta d’ingresso

TEANO (Redazione cronaca teanoce.it – [email protected]) – Tragedia della solitudine a Teano: donna di 68 anni trovata morta in casa. Si chiamava Maria Concetta Izzo.

Sul posto, in via Giuseppe Garibaldi più nota come via Mercato, sono intervenuti alle ore 15 del 29 marzo 2025, Carabinieri di Teano, Vigili del Fuoco e ambulanza del 118. È stato necessario sfondare la porta d’ingresso, ubicata in cima a due rampe di scale, per accedere nell’appartamento, ricavato dalla ristrutturazione di un ex studio medico.

Sarebbe stata un’amica che, recandosi in visita alla donna, si sarebbe accorta che qualcosa di strano era accaduto in quella casa. Pare che la 68enne non rispondesse al citofono, chiamandola al telefono si udivano però gli squilli del suo smartphone in casa. Così, almeno stando alle notizie raccolte sul posto, sarebbe partito l’allarme.



Da una prima analisi visiva, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali, forse venerdì scorso. Non è ancora chiaro se la salma sarà sottoposta ad esame autoptico. É all’opera il medico legale. Non ci sarebbero segni di effrazione o disordine tale in casa da pensare a un’aggressione o a qualche episodio violento. In ultimo, la porta era regolarmente chiusa dall’interno.