PARETE – Un finanziere campano di 30 anni Francesco C. è stato trovato morto ieri pomeriggio in Lombardia. Il militare era in servizio al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lodi. La famiglia è originaria di Parete e residente a Villaricca nel Napoletano. Probabilmente un malore ha stroncato la giovane vita del finanziere. Il corpo si trovava nell’alloggio.