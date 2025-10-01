TRAGEDIA IN CASA. Donna 51enne trovata senza vita

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

ROCCAROMANA – È finita richiesta di soccorso arrivata dai parenti di una donna di 51 anni, residente a Roccaromana. A.Z. è stata infatti ritrovata priva di vita, questa mattina, mercoledì, nella propria abitazione situata in una strada che unisce proprio il comune di Roccaromana a quello di Baia e Latina.

L’intervento di un’ambulanza del 118 non ha portato ai risultati sperati e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, avvenuto per un arresto cardiaco.