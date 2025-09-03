TRAGEDIA IN PAESE: 67enne trovato morto in casa

3 Settembre 2025 - 13:10

L’uomo presentava evidenti segni di impiccagione

BELLONA – Una tragedia si è consumata, questa mattina, in via Fermi a Bellona. Un uomo di 67 anni, G. D. C. è stato travato morto presso al sua abitazione con evidenti segni di impiccagione.

Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo .

Sul posto anche i carabinieri.

