Tragedia in provincia di Caserta: ciclista travolto da un’auto lungo l’Appia, muore 40enne

CARINOLA – Tragedia nel territorio di Casale, frazione del comune di Carinola, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 40 anni, originario della Romania.

Erano circa le 21 quando il ciclista A.C., stava percorrendo in bicicletta la via Appia. Mentre tentava di svoltare per entrare in un distributore di carburante situato lungo la stessa arteria, è stato violentemente investito da un’auto che sopraggiungeva in quel momento.

L’impatto è stato devastante: l’uomo è stato scaraventato a diversi metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti: sul posto sono giunti in pochi minuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale.

I soccorritori hanno prestato le prime cure al ciclista, in condizioni già disperate, e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante l’intervento tempestivo e gli sforzi dei medici, il 40enne è deceduto oggi a causa delle gravi lesioni riportate.

La vittima era un operaio residente in zona da tempo. I carabinieri di Carinola hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.