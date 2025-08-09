Tragedia in vacanza: muore nella notte maestra casertana 57enne

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

MARCIANISE – La comunità di Marcianise è in lutto per la prematura scomparsa della professoressa Rosaria Rosiello, deceduta improvvisamente all’età di 57 anni durante una vacanza a Sperlonga. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto a causa di un malore improvviso.

La defunta, cognata dell’ex sindaco di Capodrise Nicola Cecere, lascia il marito Raffaele, la figlia Claudia, tre sorelle, due fratelli e numerosi altri familiari.

Insegnante stimata presso l’Istituto Pizzetti, la professoressa Rosiello era una figura molto amata per la sua dedizione al lavoro, la sensibilità e le doti umane che l’hanno caratterizzata nel corso della sua carriera. La notizia della sua scomparsa ha provocato un’ondata di cordoglio tra colleghi, studenti e concittadini.

La camera ardente verrà allestita oggi dalle ore 18 presso la Casa Funeraria Memoria in via Ippocrate di Kos n°4 a Marcianise. I funerali si celebreranno domani, venerdì 9 agosto, alle ore 17:30 nella Chiesa Santa Maria della Libera.