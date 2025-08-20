TRAGEDIA SFIORATA: 30enne si trancia la gamba mentre fa giardinaggio

I medici hanno eseguito un delicatissimo intervento chirurgico, conclusosi con successo

AILANO – Attimi di paura ieri mattina ad Ailano, dove un giovane di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva lavori di giardinaggio nella sua abitazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo si è procurato il parziale tranciamento di un arto inferiore, una ferita devastante che ha reso necessario un intervento immediato per salvargli non solo la gamba, ma anche la vita.

Allertati i soccorsi, il trentenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, dove le sue condizioni critiche hanno reso indispensabile un rapido ingresso in sala operatoria. I medici hanno eseguito un delicatissimo intervento chirurgico, conclusosi con successo.

Vista la complessità del quadro clinico, il giovane è stato poi trasferito presso il reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale di Caserta, dove resterà sotto osservazione.