CELLOLE – Tragedia sfiorata a Baia Domizia sub rischia di annegare. L’uomo, risucchiato dalla corrente ha rischiato di annegare ma fortunatamente il proprietario del lido Azzurro, Giuseppe Ponticelli si è accorto della situazione e, senza perdere tempo, si è lanciato in suo soccorso per portarlo in salvo.