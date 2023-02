TRAGEDIA. Stroncato da un malore improvviso mentre taglia la legna

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio

GIOIA SANNITICA – Un dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri a Gioia Sannitica. Un 69enne, Enrico Raccio, è stato ritrovato privo di vita in un terreno di sua proprietà poco distante dalla sua abitazione. Alla base del decesso sembrerebbe esserci un malore improvviso: A lanciare l’allarme i familiari i quali non vedendolo rientrare, si sono recati sul posto dove lo hanno trovato riverso a terra privo di vita. Allertati si soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne.