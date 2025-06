Tragedia sulla spiaggia. Muore un 75enne di CASERTA. E’ stato un professore di Filosofia

Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, nella zona del Litorale…

MONDRAGONE – Un tragico malore che allunga la lista delle persone che in questi primi giorni d’estate hanno perso la vita mentre cercavano qualche minuto o ora di relax.

Ieri sera è stato fatale un malore per l’ospite dell’agriturismo La Colombaia (CLICCA E LEGGI), oggi invece la tragedia si è consumata nella spiaggia di Levagnole, in quel di Mondragone, dove a perdere la vita è stato il 75enne Mario Corbo, docente di Filosofia in pensione, originario di Caserta.

L’uomo si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo, poco dopo le 13, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco. Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati dai bagnanti e dal personale del lido, che attraverso delle manovre di rianimazione, messe in atto per diversi minuti, hanno tentato di salvare la vita di Corbo.

Purtroppo, per il 75enne non c’era ormai più nulla da fare. Lascia la moglie Marinella e le due figlie Claudia e Chiara.