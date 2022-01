Si sente male dopo un giro in bici. Camionista muore a 41 anni

CERVINO – Mauro De Francesco, camionista di 41 anni, è morto improvvisamente. Verso le 15 e 30 di ieri pomeriggio era andato a fare un giro in bici, in direzione Durazzano, partendo dalla sua abitazione di via Forchia a Cervino. Una volta rientrato, ha avuto un malore. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato niente da fare.

Lascia la moglie Maria e tre figli. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa della Madonna delle Grazie a Forchia.