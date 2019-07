TRAGICO EPILOGO. Investe la madre mentre fa retromarcia: 77enne deceduta nella notte

MACERATA CAMPANIA ( red. cro.) – Tragica fatalità ciò che è successo nella serata di ieri presso un’abitazione di vico I di via Rovereto a Macerata Campania.

Una donna a bordo della sua Fiat 600 nel mentre effettuava la manovra di retromarcia ha investito accidentalmente la madre 77enne, Teresa Morrone, la quale si trovava dietro la vettura. Prontamente è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni che non lasciavano immaginare il tragico epilogo. Durante la notte, però, per la donna sono sopraggiunte delle complicazioni. Stando alle prime indiscrezioni pare di natura cardiocircolatoria.

Sul corpo della 77enne è stata disposta l’autopsia ed è stata aperta un’indagine.