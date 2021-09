Tragico incidente. Ecco chi è il 38enne morto nella notte. Lascia un figlio di 4 anni

AVERSA – Si chiamava Michele Mancarella Pinto, nato ad Aversa, il 38enne morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Lecce (CLIKKA E LEGGI). Lo schianto si è verificato nella zona industriale di Soleto. L’uomo ha perso il controllo della sua moto, per cause in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro una rotatoria. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in ospedale, e’ morto poco dopo l’arrivo. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. La vittima lascia la moglie e un figlio di 4 anni.