Tragico incidente stradale: muore casertano 36enne

CASERTA – Tragedia ieri sera a Msida, sull’isola di Malta, dove Danilo De Dominicis, di 36 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere ha perso la vita in un incidente stradale.

L’incidente è avvenuto attorno alle 20:15 lungo Triq Mikiel Anton Vassalli. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine maltesi, De Dominicis stava percorrendo la strada a bordo della sua motocicletta Honda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro e cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente un’ambulanza che ha trasportato la vittima in gravi condizioni all’ospedale Mater Dei, dove purtroppo è stato dichiarato il decesso poco dopo l’arrivo.

Danilo De Dominicis, laureato in Economia presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, si era trasferito a Malta da diversi anni, lavorando in ambito finanziario. Il fratello Paolo De Dominicis è un avvocato del foro sammaritano.