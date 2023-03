Tragico schianto, Francesco aveva appena accompagnato la fidanzata prima di perdere la vita sull’asse mediano

Nell’incidente avvenuto sabato mattina è morta anche la giovane mamma Martina Persico, cognata del consigliere regionale Enzo Santangelo.

CERVINO/MADDALONI/MASSA LUBRENSE Una tragedia che ha colpito ben tre comunità: la morte di Martina Persico di Massa Lubrense, giovane mamma con la passione per la musica, cognata del consigliere regionale Enzo Santangelo e di Francesco Castaldo, di Cervino, entrambi deceduti nel drammatico incidente avvenuto sull’Asse Mediano, all’altezza di Nola, nella prima mattinata di sabato 4 marzo. Altre 4 persone sono ancora ricoverate in ospedale e, tra queste, l’amica di Martina, purtroppo in gravi condizioni.

Intanto, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta sul drammatico sinistro, vengono fuori alcuni dettagli sulle ultime ore di vita dei due giovani. Francesco Castaldo aveva appena accompagnato in stazione la sua fidanzata e, anche lui, si accingeva a far ritorno a casa. Francesco, descritto come persona riservata, ha lasciato nel dolore i suoi genitori, che gestiscono una palestra a Messercola.