TRAGICO SCHIANTO SULLA DOMIZIANA: morta una donna, grave la figlia

CASTEL VOLTURNO – E’ di morto e un ferito il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi lungo la SS Quater all’altezza dello svincolo per Varcaturo, nel territorio di Giugliano. A perdere la vita è una 77enne di Castel Volturno

L’auto sulla quale la donna viaggiava, guidata dalla figlia, per cause ancora da accertare è finita fuori strada. Scattata la richiesta di auto sul posto si sono portati i sanitari del 118. La 77enne è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dov’è deceduta poco dopo.

La figlia è, invece, ricoverata in rianimazione e in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polstrada.