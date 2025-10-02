Trapper casertano beccato con chili di droga e contanti: scatta l’arresto

Fermato a bordo della sua Audi Q2, nel bagagliaio nascondeva…

CASERTA – Quando ha abbassato il finestrino del suo Suv, gli agenti hanno riferito di aver subito sentito l’odore di hashish. Per questo motivo, il trapper di Casal di Principe Daytona KK – nome d’arte di Michele Corvino, classe ’94 – è stato arrestato dalla polizia di Milano per spaccio di droga.

Intorno alle 13 della giornata di ieri, durante un controllo, il trapper è stato fermato dagli agenti della VI sezione a bordo della sua Audi Q2 in viale Monza. Nascosti nel bagagliaio della vettura, gli agenti di Milano hanno trovato 900 grammi di hashish e una sostanza da taglio gommosa.

La scoperta ha spinto i poliziotti ad estendere la perquisizione anche all’abitazione di Corvino, dove, all’interno del box, sono stati rinvenuti circa 2 chili di hashish, 3 chili di marijuana, 8 grammi di cocaina, 200 grammi di sostanza da taglio e 2mila euro in contanti.

Il 31enne ha già precedenti per traffico di stupefacenti.