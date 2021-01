Sessa Aurunca – Era alla guida del suo trattore durante una normale giornata di lavoro, Gerardo Cimmino, imprenditore agricolo molto noto in città, quando il veicolo si è improvvisamente ribaltato all’interno di un fossato.

L’uomo è stato letteralmente disarcionato e schiacciato dal pesante mezzo, che non gli ha lasciato scampo. Giunti sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.