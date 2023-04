Travolge un uomo in scooter per una manovra azzardata, scagionato dal giudice

Sentenza di non luogo a procedere per assenza di querela di parte.

CURTI Rispondeva di lesioni personali colpose l’albanese di 48 anni, oggi scagionato dal giudice monocratico Luciana Crisci. Sentenza di non luogo a procedere, infatti, per K.B. che nel 2021 travolse a Curti un 36enne in scooter, residente a Macerata Campania, a causa di una manovra azzardata. Il centauro fu sbalzato a terra e finì in ospedale con 60 giorni di prognosi. L’avvocato del 48enne ha però presentato eccezione di improcedibilità per assenza della querela di parte. Eccezione recepita dal giudice.