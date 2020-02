Treno finisce fuori dai binari, ecco cosa è successo alla carrozza

SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – Stavano per scoccare le 14:30, quando uno delle carrozze del treno Napoli-Benevento, il 3408 delle 13:34, è uscita fuori dai binari, deragliando in aperta campagna, in un tratto ferrato in cui il convoglio diminuisce la sua velocità fino ai 20 km/h, nel territorio comunale di Santa Maria A Vico (QUI I PRIMI DETTAGLI). Possiamo adesso affermare che non ci sono feriti tra i passeggeri, molti però sono rimasti impauriti dalle sequenze di quegli attimi. Di danni, dicono dall’Eav, società di gestione della ferrovia, non ci sono stati. Per i passeggeri è’ stato istituito un servizio con 2 bus sostitutivi – ditta A.M. – sulla tratta interrotta.