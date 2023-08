Tromba d’aria a Baia Domizia. Rinviato il concerto di Gigi D’Alessio

Fissato per il prossimo 10 agosto. In calce all’articolo i post in Facebook del primo cittadino Guido Di Leone

CELLOLE – Annullato il concerto di Gigi D’Alessio in programma ieri sera, 4 agosto all’Arena dei Pini a Cellole. A determinare l’annullamento dell’esibizione del cantante partenopeo, una violenta tromba d’aria abbattutasi sul litorale Domizio ieri sera poco dopo le 21. Solo poche ore prima il sindaco Guido Di Leone si era mostrato in foto do Gigi D’Alessio scrivendo: “Signori la pioggia non ci fermerà! Attendiamo che si apra un bellissimo cielo stellato per ammirare insieme il grande Gigi. l concerto si fa!” ed invece a pochi minuti dall’inizio sempre il primo cittadino ha fatto sapere: ” Concerto di Gigi D’Alessio rimandato al 10 Agosto Ci dispiace tanto Tornate a casa con prudenza”