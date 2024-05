Aumenti della bolletta TARI a CASAGIOVE: “Imposte alle stelle e servizi fantasma”

CASAGIOVE (Debora Carrano) – “Dal 2020 ad oggi la Tari è aumentata del cinquanta per cento“: lo ha detto Cristian Gallo, consigliere comunale di Casagiove Libera.

“I residenti sono stanchi, pagano tanto per servizi inesistenti“, ha detto l’esponente politico, che sottolinea altresì, puntando il dito contro la guida del sindaco Peppe Vozza: “L’amministrazione comunale continua ad elogiare se stessa per aver lavorato per l’aumento della differenziata, intanto aumenta anche la Tari: è un controsenso, com’è un controsenso tutto quello che accade in questo comune”. E tornando alla Tari, e a quelli che sottolinea che disservizi, rammenta: “Basta vedere la fontana in piazza: le sue condizioni sono davvero raccapriccianti“.