LE FOTO. Ambulanza a tutta velocità si schianta contro un’auto con mamma e figlio

MONDRAGONE – Almeno tre persone ferite, due in maniera molto lieve, l’altra in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita, si registrano nell’incidente avvenuto questo pomeriggio, venerdì, a Mondragone, lungo via Castel Volturno.

L’auto di colore rosso che si vede in foto ha impattato contro un’ambulanza che percorreva la strada a velocità sostenuta.

Nella vettura erano presenti un bambino e la madre che, fortunatamente, non sembrano aver riportato conseguenze gravi. Leggermente peggio è andata ad un uomo, al momento steso a terra, ma non pare in pericolo di vita.