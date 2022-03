PIEDIMONTE MATESE – Un ragazzo della zona del Matese l’altra sera è stato condotto in ospedale a Piedimonte Matese per aver bevuto troppo. Il giovane stava festeggiando il compleanno con alcuni amici ma ha esagerato con drink e superalcolici. Poco prima di raggiungere l’auto è stramazzato al suolo. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure del caso.