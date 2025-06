Troppo tempo in fila, gente arrabbiata e scoppia la tensione alle Poste

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Mattinata agitata quella di ieri, mercoledì, all’interno dell’ufficio postale di via Corcioni ad Aversa, dove si sono registrati momenti di forte tensione tra gli utenti in attesa. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, lunghe code e disservizi avrebbero generato malumori tra i clienti, sfociati in un acceso alterco.

La situazione è rapidamente degenerata: urla, spintoni insulti e toni accesi hanno fatto temere che lo scontro potesse trasformarsi in un vero e proprio confronto fisico. Alcuni testimoni hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

Una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto. Con l’intervento dei militari, la situazione è tornata alla calma senza ulteriori conseguenze. Come spesso avviene, la sola presenza delle forze dell’ordine è bastata a disinnescare il clima di tensione e a ristabilire l’ordine all’interno della struttura.

Non risultano feriti né denunce