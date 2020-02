SAN TAMMARO (TP) – Arrestato per detenzione di 600 grammi di hashish nascosti nella sua abitazione in camera da letto, concessi i domiciliari. Ieri la decisione del giudice Enea dopo la convalida di Alessandro Di Monaco, 30 anni di S. Tammaro difeso dagli avvocati Luca Viggiano e Carmine Nacca. Il pm Quaranta aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.