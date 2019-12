ARIENZO – Fu trovato in possesso di 300 piante di marijuana e per questo Luigi Crisci, 48enne di Arienzo, fratello di o’ Ciccone, fu condannato in appello a 3 anni di reclusione. Ora l’uomo, dopo l’ultima istanza degli avvocati al tribunale di Sorveglianza, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali in cambio della semilibertà.