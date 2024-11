TROVATO MORTO 38ENNE. Un grido d’aiuto su Facebook, poi il veleno

PORTICO DI CASERTA – Al momento è il suicidio la pista più forte rispetto al decesso di un trentottenne di Portico di Caserta, Carmine Sarnataro, trovato privo di vita nella sua abitazione di via Trieste oggi pomeriggio, venerdì.

Carmine è deceduto a seguito dell’ingerimento di sostanze tossiche.

Possibile che il trentottenne abbia ingerito volontariamente ciò che lo ha portato alla morte.

Stava vivendo un periodo difficile della sua esistenza e attraverso i social, precisamente il suo profilo Facebook, ha pubblicato un post, forse una richiesta di aiuto, pochi minuti prima che il suo cuore smettesse di battere.

Questo il testo condiviso su Facebook: “E ora cosa faccio?Sento un peso sul petto che non so come spiegare…È come se tutto ciò che mi circonda fosse silenzioso, ma dentro di me, c’è un rumore costante che non si ferma…Sono pensieri, emozioni, preoccupazioni, tutto mischiato in una tempesta che non riesco a calmare…”.