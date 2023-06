TRUFFA AGLI ANZIANI. La finta nipote ci prova ancora ma qualcosa va storto

La richiesta, dall’altra parte della cornetta, va dai 1500 ai 2500 euro per un pacco in consegna

PARETE – L’ennesimo tentativo di truffa ai danni degli anziani è stato segnalato a Parete ai danni di una coppia di nonni. Raggiunti telefonicamente da una donna che spacciandosi per la nipote avanzava richiesta di denaro tra i 1500 e i 2500 euro per un pacco in consegna. Fortunatamente le vittime hanno capito di essere finite nel mirino di una truffatrice e d intuito il tentativo di raggiro hanno riagganciato la cornetta.