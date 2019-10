TRUFFA DEL FALSO AVVOCATO. Questa sarebbe la macchina dell’uomo che ha raggirato diversi anziani

MONDRAGONE/CELLOLE (Maria Assunta Cavallo) – Ci sarebbero delle novità in merito alle segnalazioni giunte dai cittadini di Mondragone e Cellole, incappati in diverse truffe. Le telecamere di una abitazione confinante a quella in cui vive l’anziano mondragonese che ha rischiato di essere “raggirato” da uno sconosciuto, hanno ripreso probabilmente l’auto su cui viaggiava il malvivente. Ricordiamo che ieri mattina intorno alle 12.30, il pensionato si è visto arrivare fuori casa un uomo ben vestito di circa 35 anni che si è presentato come l’avvocato del figlio, chiedendo 600 euro in contanti per spese legali. Dalle immagini si vede alle 12.42 una Ford Fiesta grigia parcheggiata davanti all’abitazione del pensionato e sparire poco dopo. Premettiamo che non possiamo pubblicare la targa del veicolo, che tra l’altro risulta privo di copertura assicurativa, fino a quando non avremo notizie ufficiali dalle forze dell’ordine.