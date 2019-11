Truffa dell’assicurazione online, beccato casertano “in trasferta”

CAPUA – La Stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, D.M.,43enne della provincia di Caserta, precisamente di Capua, già conosciuto alla giustizia. L’indagato aveva infatti pubblicato su internet la possibilità di sottoscrivere con lui una polizza assicurativa Rca, attirando nel tranello due coniugi 60enni di Castelfranco Veneto, i quali dopo averlo contattato gli versavano un premio iniziale di 56,00 euro su carta prepagata. Ottenuto il denaro, il truffatore si è, come da copione, reso irreperibile.