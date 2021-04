Truffa dello specchietto nella frazione ma la vittima non ci casca. Malviventi messi in fuga

CAPUA – Tentano la truffa dello specchietto, vittima li mette in fuga. E’ accaduto ad un residente della frazione di Sant’Angelo in Formis, martedì verso l’ora di pranzo.

L’uomo si stava recando a svolgere delle commissioni quando dalla direzione farmacia procedeva lungo via IV Novembre in direzione Triflisco.

Poco dopo in prossimità di” S. Iorio” un’automobile proveniente dalla direzione opposta, “colpisce” con il solito trucchetto la macchina della vittima.

In un primo momento i malviventi, due a bordo di un’auto nera, hanno creduto di essere riusciti nel loro intento. Ma è stato quando, scesi dall’auto, hanno cercato l’accordo con la vittima che questa non ha esitato a metterli in fuga lasciando ben intendere di aver capito il loro tentativo di truffa.