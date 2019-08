Truffa milionaria con fatture false: sono stati rinviati a giudizio 14 tra professionisti e imprenditori. TUTTI I NOMI

CASERTA (t.p.) – Sono quattordici le richieste di rinvio a giudizio nell’inchiesta su un maxi giro di fatture false tra oltre 600 aziende, con la complicità di un impiegato di banca. Per alcuni di questi imputati è stata presentata anche l’accusa di riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei connessi e cospicui proventi illeciti derivanti dall’attività criminale. Il tutto sarebbe stato possibile utilizzando a tale scopo un gruppo di società “cartiere” intestate a compiacenti prestanome e altre società create al solo scopo di far circolare e riciclare i relativi flussi finanziari.

Il blitz di un anno fa vide 70 persone indagate, di cui molte già sono processo, ora è stato chiesto il rinvio a giudizio per chi era indagato a piede libero. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Griffo, Nando Letizia, Paolo Caterino.

ELENCO DEI 14

Vincenzo Carbone, 38 anni, di Casaluce

Nicola Venditto, 56 anni, di Trentola Ducenta

Ferdinando Venditto, 32 anni, di Trentola Ducenta

Francesco Tornincasa, 57 anni, di Casal di Principe

Francesco Torromacco, 66 anni, di Casaluce

Bruno Tornincasa, 49 anni, di Casal di Principe

Enrico Laudante, 38 anni, di Villa di Briano

Giuseppe Diana, 50 anni, di Villa Literno

Maurizio Galeone, 46 anni, di Casal di Principe

Mario Iannone, 36 anni, di San Cipriano d’Aversa

Raffaele Paone, 47 anni, di Casal di Principe

Alberto Di Mauro, 77 anni, di Frignano

Davide Capoluongo, 36 anni, di Cancello Arnone

Maria Cocchiaro, 36 anni, di Macerata Campania