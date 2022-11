Truffa on-line, denunciato un 38enne pluripregiudicato

La vittima ha specificato di avere visto, su una pagina di un social, il prodotto in vendita al prezzo di 250 euro più spese di spedizione e ha deciso di acquistarlo perché di suo gradimento e con un prezzo vantaggioso

CASERTA – I militari della caserma di Soresina hanno ricevuto una denuncia nella quale la vittima, residente in un comune della zona, ha riferito di avere visto un prodotto di interesse sulle pagine di alcuni social. La vittima, che si è presentata a fine giugno nella caserma di Soresina, ha specificato di avere visto, su una pagina di un social, un generatore in vendita al prezzo di 250 euro più spese di spedizione e ha deciso di acquistarlo perché di suo gradimento e con un prezzo vantaggioso. Ha prima contattato il venditore con messaggistica istantanea e poi, ricevuto il numero di telefono, ha definito i termini dell’accordo per un prezzo complessivo di 300 euro. Il generatore sarebbe stato recapitato presso la sua abitazione entro breve tempo, dopo il pagamento dell’oggetto. Definito il tutto, la vittima è stata invitata a pagare tramite bonifico a un Iban che gli è stato fornito, cosa che ha fatto il giorno stesso informando il venditore e inviandogli copia del bonifico con messaggio. Il venditore lo ha informato che aveva spedito immediatamente il generatore e di attendere due giorni per l’arrivo a casa sua dell’oggetto. Ma due giorni dopo, non vedendolo arrivare, ha guardato sui social e ha visto che l’annuncio era ancora attivo. Con un altro numero di telefono ha quindi provato a contattarlo per avere informazioni, venendo a sapere che il generatore era ancora disponibile. Capito di essere stato truffato e non rimanendo altro da fare, ha presentato la denuncia che, attraverso Iban e numero di telefono usati dal truffatore, ha consentito ai Carabinieri di Soresina di individuare e denunciare un cittadino italiano di 38 anni, pluripregiudicato e residente nella provincia di Caserta.