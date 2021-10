TRUFFE AGLI ANZIANI. Il consigliere: “E’ capitato a mio padre”

MACERATA CAMPANIA – E’ allarme truffe agli anziani a Macerata Campania. Ad allertare la cittadinanza è stato il consigliere comunale Pasquale Nacca che ha denunciato tramite il suo profilo social un episodio capitato a suo padre. Secondo quanto scrive il consigliere, un uomo biondo di età compresa tra i 40 ed i 45 anni si presenta a casa degli anziani. Finge di conoscerli, mostrandosi amico. Poi dichiara di essere in difficoltà chiedendo soldi lasciando in cambio oro che però risulta falso. Una volta ottenuta la somma va via con il malloppo lasciando alle vittime metalli senza alcun valore.