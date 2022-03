Truffe nel Casertano. Polizia arresta donna 72enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ieri i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via dei Mosaici a Napoli, A.B., 72enne napoletana, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 15 marzo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.

La donna è stata condannata alla pena di 5 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione e ad una multa di 4.300 euro per i reati di ricettazione, tentata truffa, falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona, commessi a Santa Maria Capua Vetere, Sassuolo, Napoli e Roma tra il 2009 ed il 2010.