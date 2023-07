“Tuo nipote rischia il carcere”: anziano truffato di 7mila euro

Denunciato un 20enne del Napoletano.

SAN FELICE A CANCELLO. Solito modus operandi per il 20enne del napoletano, con precedenti specifici, deferito in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello per il reato di truffa ad anziani.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, il giovane truffatore, il 10 luglio scorso, attraverso il solito raggiro, la telefonata che racconta di un parente che rischia gli arresti per una insolvenza, riuscì a farsi consegnare dall’84enne pensionato denaro e monili per complessivi 7000,00 euro.

Alla sua individuazione e successiva identificazione, i militari dell’Arma sono giunti attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona che hanno ripreso sia il 20enne al suo arrivo che la vettura, un Jeep Renegade, con la quale si è allontanato dopo aver ricevuto il “bottino”.