Turista spagnolo travolto e ucciso all’Anfiteatro: indagato per omicidio stradale il 19enne alla guida

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ indagato per omicidio stradale L.D.N., il 19enne resosi responsabile, alla guida della sua auto, della morte di Miguel, 33 anni, turista spagnolo in visita, con la famiglia, all’Anfiteatro campano.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale che vede iscritto il giovane automobilista. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta.

Miguel, mercoledì pomeriggio, si trovava nella città del foro in compagnia del fratello, anche lui rimasto ferito, la moglie e la sorella quando in via Domenico Russo, il 19enne, alla guida di una Fiat Panda, ha centrato Miguel e suo fratello, prima di schiantarsi contro un tubo del gas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere che hanno proceduto con i rilievi del caso. Il conducente dell’auto presente all’arrivo delle volanti, è stato identificato e denunciato a piede libero.

il turista trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove nel tardo pomeriggio di ieri, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere