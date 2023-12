TUTTE LE FOTO. CASERTA. “Alleniamo le emozioni”: evento natalizio pro Telethon della Fortitudo Sport Academy

Al palazzo Paternò.



CASERTA Grande partecipazione all’evento “Alleniamo le emozioni” promosso dalla Fortitudo sport Academy nell’ambito della maratona Telethon organizzata a Caserta presso il palazzo Paternò. A salutare l’evento la Presidente della Fortitudo Caserta, Lina Ferrara che ha illustrato l’importanza e la finalità della manifestazione. Non ha fatto mancare il suo sostegno la Casertana FC, che è stata presente con la delegazione di calciatori Davide Sciacca, Mattia Matese, Umberto Galletta e Davide Marfella guidati dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e dal responsabile della comunicazione Peppe Frondella che poi si sono intrattenuti con i mini e le mini atlete le rispettive famiglie per i selfie ed il tradizionale scambio di auguri.

“Volevo ringraziare personalmente la Casertana FC ed in particolare il Presidente D’Agostino per aver consentito alla delegazione intervenuta, nonostante il delicato match di oggi contro il Giugliano, di partecipare al nostro evento per Telethon consentendo ai nostri bambini e alle nostre bambine di poter trascorrere del tempo con i loro idoli sportivi che, sono sicura, grandi soddisfazioni daranno a noi casertani per il prosieguo del campionato”, conclude Lina Ferrara

