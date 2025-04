TUTTE LE FOTO. Il Mondragone City vince il campionato di Prima Categoria. Giovanni Zannini e Alfredo Campoli i condottieri. Il primo annuncia l’arrivo di altro mezzo milione di euro

Evidentemente non preoccupati dall’inchiesta della Procura della Repubblica che li riguarda, ieri hanno festeggiato con tutta l’amministrazione comunale, devotamente in silenzio. Al primo intervento sulle strutture dello stadio risale la famosa fotografia di De Luca scortato dal cognato di Campoli, nonché fratello dell’assessora Tramonti e da Pasquale Razzino, detto scatola, noto camorrista mondragonese, associato al clan Fragnoli e reduce, ai tempi di quella foto da una recentissima scarcerazione. Seguita a una dozzina di anni di carcere.

MONDRAGONE – (g.g.) Grande festa per la promozione del Mondragone city.

Ringraziamenti e cori al patron Alfredo Campoli e a tutta la sua famiglia. Campoli insieme a tutta l’amministrazione presente, a partire dalla da tanti anni, l’ assessora Rosaria Tramonti, moglie di Alfredo Campoli, e dal sindaco nominale Francesco Lavanga, che festeggia, ma non parla perché a parlare è solo Giovanni Zannini che da vero condottiero a 360 gradi dell’intero sistema Mondragone come di tanti altri sistemi, che, come si è potuto ben verificare in altre situazioni, come quelle che ha portato al processo di Tiberio La Torre e come quello che vede sia il consigliere regionale che il citato Campoli indagati per gravi reati dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, si muove in sincronia con lui, in obbedienza, totale e supina, tipica di coloro che nutrono sensi di grande riconoscenza nei confronti di una persona.

Giovanni Zannini, nell’occasione, ha permesso altri 500.000,00 euro per l’anno prossimo allo stadio per implementare e migliorare la struttura.

In prima fila l’allenatore Pagliuca protagonista della promozione, ma anche di una delle intercettazioni telefoniche più significative della citata inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere.