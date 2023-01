TUTTE LE FOTO. MARCIANISE. Inaugurata la nuova sede del Partito democratico: ecco chi c’era

La riapertura di un luogo di discussione – è scritto nel manifesto di inaugurazione – per chi crede nella condivisione delle idee e delle scelte, pone le fondamenta per la costruzione di progetti di politica vera.

MARCIANISE Inaugurata, ieri sera, la nuova sede del Partito Democratico di Marcianise, in via De Felice n.65. Sono intervenuti, da remoto, il commissario provinciale del PD Matteo Mauri e in collegamento da Bruxelles la vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. Sono, inoltre, intervenuti il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il deputato del Pd Stefano Graziano,

Hanno portato il loro saluto il segretario regionale di Articolo Uno Alessandro Tartaglione e l’ex sindaco di Marcianise Tommaso Zarrillo. Erano presenti gli ex consiglieri comunali del Pd Paola Foglia, Dario Abbate, Giuseppe Moretta e Raffaele Guerriero. In sala anche l’ex vice sindaco di Marcianise Gaetano Marchesiello, la coordinatrice “Marcianise in Comune” Milena Taddia, gli ex consiglieri comunali Antimo Rondello, Lorenzo Gaglione, Gennaro Laurenza, Maria Di Lernia e Giuseppe Bucci, l’ex assessore Evangelista Salzillo. Presenti le delegazioni degli altri Partiti del centro sinistra. La riapertura di un luogo di discussione – è scritto nel manifesto di inaugurazione della sede Pd – per chi crede nella condivisione delle idee e delle scelte, pone le fondamenta per la costruzione di progetti di politica vera. Le persone che sentono ancora l’esigenza di unirsi per discutere e dare vita ad un presidio di democrazia, in un momento di disaffezione dall’impegno politico, rappresentano l’ultimo avamposto per una corretta costruzione del futuro. Convinti che il pluralismo delle opinioni, fa dialettica e il confronto costituiscano una ricchezza, anche per il territorio di Marcianise, si invitano i Cittadini, i Rappresentanti dei Partiti e delle Associazioni a partecipare”.