TUTTI I NOMI, 49 ARRESTI. Retata contro il clan. Ecco i casertani coinvolti

ORTA DI ATELLA – Si era lamentato della presenza della piazza di spaccio, gestita come una fabbrica e attiva 24 ore su 24 con gli affiliati “operai” impegnati nel confezionamento della droga, e per questo ha rischiato di essere ucciso dal clan. E’ una delle vicende ricostruite nel corso delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli quasi al confine con la provincia di Caserta (LEGGI QUI ALTRI PARTICOLARI). La vicenda in questione, che non rientra direttamente nell’ordinanza eseguita oggi nei confronti di 51 indagati, riguarda il gruppo guidato da Massimo Gallo, attivo nel Parco Verde di Caivano: quest’ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era convinto che la sicurezza dell’organizzazione fosse minata dalla presenza di un inquilino che lamentava l’attività della piazza di spaccio a tutte le ore del giorno.
Gli stessi temevano che l’uomo li avesse denunciati. Dalle intercettazioni è emerso che gli affiliati avevano deciso di ucciderlo e di bruciargli la casa, dopo avergli già distrutto le automobili e aver picchiato il genero. Tutto questo incuranti del fatto che nella stessa abitazione viveva la figlia dell’uomo, che all’epoca dei fatti era incinta. Il rischio che potessero realmente passare all’azione ha reso necessario l’immediato intervento dei Carabinieri di Castello di Cisterna, che hanno accelerato l’arresto di Massimo Gallo evitando che si concretizzasse l’omicidio.
DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE:
1. COCCI ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 1.10.1984, RESIDENTE A CAIVANO – PARCO VERDE, GIÀ
DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TERNI, CENSURATO;
2. COSTANZO SALVATORE, NATO A AVERSA IL 09.11.1995, RESIDENTE A FRATTAMINORE, GIÀ
DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BELLIZZI, CENSURATO;
3. FUCITO PASQUALE, DETTO “O MARZIANO”, NATO A NAPOLI IL 25.11.1982, RESIDENTE A CAIVANO–
PARCO VERDE, GIÀ DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO, CENSURATO;
4. IUORIO CRISTOFARO, NATO A NAPOLI IL 17.02.1980, IVI RESIDENTE, GIÀ DETENUTO PRESSO LA
CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO, CENSURATO;
5. LUCARELLI CARMINE, NATO A NAPOLI IL 21.07.1975, RESIDENTE A CAIVANO – PARCO VERDE –, GIÀ
DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI POGGIOREALE, CENSURATO;
6. NICOLETTI LUIGI, NATO IN GERMANIA IL 17.04.1992, RESIDENTE A CAIVANO, GIÀ DETENUTO PRESSO
LA CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI POGGIOREALE, CENSURATO;
7. RUSSO EMILIO, NATO A NAPOLI IL 10.11.1990, RESIDENTE A ORTA DI ATELLA, GIÀ DETENUTO
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI ROSSANO, CENSURATO;
8. RUSSO MARIO, NATO A NAPOLI IL 29.03.1983, RESIDENTE A CAIVANO PARCO VERDE GIÀ DETENUTO
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SALUZZO, CENSURATO;
9. SAUTTO NICOLA, NATO A NAPOLI IL 15.04.1970, RESIDENTE A CAIVANO, GIÀ DETENUTO PRESSO LA
CASA CIRCONDARIALE DI ROVIGO, CAPO DELL’OMONIMO CLAN, CENSURATO;
10. AMATO MARCO, NATO A CASERTA IL 23.06.1994, RESIDENTE IN ORTA DI ATELLA, , GIÀ SOTTOPOSTO
AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
11. CHIACCHIO ANDREA, NATO A CASERTA IL 07.08.1985, RESIDENTE IN ORTA DI ATELLA, , GIÀ
SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
12. COCCI RAFFAELE, NATO A NAPOLI IL 11.09.1981, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE, , GIÀ
SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
13. ESPOSITO PIETRO, NATO A NAPOLI IL 26.01.1967, RESIDENTE IN CAIVANO, GIÀ SOTTOPOSTO AGLI
ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
14. LIGUORI ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 25.06.1998, RESIDENTE IN ORTA DI ATELLA, GIÀ SOTTOPOSTO
AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
15. OLIVIERO ANTONELLA, NATA A NAPOLI IL 22.01.1975, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE, GIÀ
SOTTOPOSTA AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATA;
16. RECANO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 20.11.1996, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE, GIÀ
SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
17. COTRONEO PASQUALE, DETTO “O MUTILL”, NATO A NAPOLI IL 21.01.1993 RESIDENTE IN COLLI A
VOLTURNO (IS), GIÀ SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
18. FIAMMINGO SALVATORE, NATO A CASERTA IL 11.08.1975, RESIDENTE IN CAIVANO – LOCALITÀ
PASCAROLA, GIÀ SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, CENSURATO;
19. ANATRIELLO NICOLA, NATO A CASERTA IL 01.01.1982, RESIDENTE IN CAIVANO LOCALITÀ
PASCAROLA, CENSURATO;
20. ANDREOZZI ANTONIO, DETTO “O MOCHINO”, NATO A NAPOLI IL 17.05.1985, RESIDENTE IN CAIVANO –
PARCO VERDE, CENSURATO;
21. BUONAVOLONTA’ CARMINE, NATO A NAPOLI IL 11.03.1985, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE,
INCENSURATO;
22. CARUSO PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 12.01.1988, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE,
CENSURATO;
23. CRISPINO ALESSANDRO, NATO A MADDALONI IL 27.08.1994, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO
VERDE, CENSURATO;
24. CUOMO CIRO, NATO A NAPOLI IL 01.05.1983, RESIDENTE IN CASORIA, CENSURATO;
25. DI BARTOLO NATASCIA, NATA A NAPOLI IL 18.08.1988, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATA;
26. DI LAORA DOMENICO, NATO A CASERTA IL 02.09.1997, RESIDENTE IN FRATTAMINORE,
INCENSURATO;
27. DONATIELLO FRANCESCA, NATA A POLLENA TROCCHIA (NA) IL 09.10.1984, RESIDENTE IN SAN
NICOLA LA STRADA (CE), CENSURATA;
28. IULIO MICHELE, NATO A MADDALONI (CE) IL 16.11.1985, RESIDENTE IN SAN NICOLA LA STRADA (CE),
CENSURATO;
29. FIORILLO DOMENICO, NATO A SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) IL 17.01.1998, RESIDENTE IN ORTA
DI ATELLA (CE), INCENSURATO;
30. FIORILLO IDA, NATA A CASERTA I1 08.05.1993, RESIDENTE IN ORTA DI ATELLA (CE) INCENSURATA;
31. GELATO GIUSEPPE, DETTO “GEPPINO”, NATO A NAPOLI IL 04.07.1974, RESIDENTE IN CAIVANO
CENSURATO;
32. IACCARINO CIRO, DETTO “SANDOKAN”, NATO A NAPOLI IL 12.04.1972, RESIDENTE IN CAIVANO –
PARCO VERDE –, CENSURATO;
33. IACCARINO DOMENICO, NATO A NAPOLI IL 14.10.1990, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATO;
34. IORIO FRANCESCO, NATO A CAIVANO IL 02.10.1967, IVI RESIDENTE, CENSURATO;
35. PEREZ LUIGI, NATO A NAPOLI IL 07.04.1983, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –, CENSURATO;
36. PEREZ VINCENZO, NATO A NAPOLI IL 24.4.1985, , CENSURATO; (RES. PONTICELLI)
37. PIGNETTI ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 25.07.2000, , CENSURATO; RES. PONTICELLI)
38. RUGGIANO ANTONIETTA, NATA A NAPOLI IL 20.11.1955, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATA;
39. RUSSO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 22.11.1984, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATO;
40. SALVATI MARIO, NATO A NAPOLI IL 29.06.1976, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE,
CENSURATO;
41. SCARAGLIA SALVATORE, NATO A NAPOLI IL 23.03.1984, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATO;
42. VASAPOLLO ANTIMO ROLANDO, NATO A VIBO VALENTIA IL 18.05.1957, RESIDENTE IN CAIVANO –
PARCO VERDE, CENSURATO;
43. VASAPOLLO MARCO, NATO A NAPOLI IL 10.09.1982, RESIDENTE IN CAIVANO – PARCO VERDE –,
CENSURATO;
44. D’ANGELO RAFFAELE, NATO A NAPOLI IL 06.03.1990, RESIDENTE IN VENTIMIGLIA (IM), CENSURATO;
45. DI MARTINO GENNARO, NATO A NAPOLI IL 10.08.1992, RESIDENTE IN TREVIGLIO (BG), CENSURATO;
46. OLIVIERO ANDREA, NATO A NAPOLI IL 18.01.1974, GIÀ SOTTOPOSTO ALL’AFFIDAMENTO IN PROVA AI
SERVIZI SOCIALI PRESSO LA COMUNITÀ “REGINA PACIS” DI SAN BENEDETTO ULLANO (CS),
CENSURATO.
B. DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI:
47. IACCARINO CARMINE, NATO A LACCO AMENO IL 16.07.1939, CENSURATO.ù
C. DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI DIMORA NELLE PROVINCE DI NAPOLI E
CASERTA:
48. AUSANIO ANTONIO, NATO A MADDALONI (CE) IL 22.05.1989, , CENSURATO;
49. SERINO GIUSEPPE, NATO A MADDALONI (CE) IL 07.08.1982, , CENSURATO.