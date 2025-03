TUTTI I NOMI. Accordi tra camorra e politici. Arrestato l’ex presidente della provincia e braccio destro di De Luca: è il suo uomo delle “fritture di pesce”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Franco Alfieri, ex presidente della Provincia di Salerno e ex sindaco di Capaccio Paestum, è tra i 10 arrestati nell’inchiesta su uno scambio politico-mafioso tra Campania e Abruzzo. L’arresto è stato emesso dalla Procura di Salerno. Alfieri era già stato arrestato nel 2023 per appalti truccati, dimettendosi dai suoi incarichi e ottenendo i domiciliari.

L’inchiesta, durata due anni (2022-2024), ha ricostruito i legami tra Alfieri, il pregiudicato Roberto Squecco, esponente del clan Marandino, e la ex moglie di Squecco, Stefania Nobili. Si ipotizza che Alfieri abbia ricevuto voti in cambio di favori, come il mantenimento del Lido Kennedy, in cambio di supporto elettorale durante le elezioni comunali di Capaccio Paestum del 2019.

La storia della frittura di pesce nasce dalla pubblicazione sul sito de ”Il Fatto Quotidiano” dell’audio di una riunione, organizzata alla vigilia del referendum per la riforma costituzionale e alla quale presero parte circa trecento tra sindaci e amministratori locali – durante la quale De Luca rivolse loro l’invito ad impegnarsi attivamente per il si’. Rivolgendosi al suo consigliere politico Franco Alfieri disse: “Come sa fare lui la clientela lo sappiamo.”

“Una clientela organizzata scientifica, razionale come Cristo comanda. Che cosa bella”, continua De Luca. Di qui la battuta sull’ormai famosa battuta sulla frittura di pesce: “Ecco, l’impegno di Alfieri sarà di portare a votare la metà dei suoi concittadini, 4mila persone su 8mila. Li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere andare alle urne a votare il Sì. Franco, vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso”.

Carcere per

SQUECCO Roberto di Capaccio Paestum; BERNARDI Antonio di Capaccio Paestum; DE CESARE Domenico di Baronissi; DE CESARE Vincenzo di Baronissi; COSENTINO Antonio di Polla; GENOVESE Angelo di Baronissi.

Arresti domiciliari per