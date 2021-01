TUTTI I NOMI dei 20 ARRESTATI e degli indagati. Falsi certificati per la patente. Coinvolti un medico e i suoi familiari

CASERTA – Ritorniamo sulla notizia degli arresti eseguiti stamattina (LEGGI QUI). Sono 24 gli indagati dell’ inchiesta della procura di Napoli nord destinatari della misura cautelare (20 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e uno con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico.

Le indagini riguardano in particolare un medico e suoi familiari, ma anche titolari e collaboratori di autoscuole e agenzie nelle province di Napoli e Caserta che avevano messo in piedi un sistema per rinnovare o fare patenti di guida attraverso false certificazioni mediche.

Secondo gli inquirenti, sono almeno 50 mila i certificati medici non corrispondenti al vero emessi, alcune dei quali anche con valori bollati contraffatti.

ARRESTI DOMICILIARI:

Alessandro Zannini, 73 anni di Formia

Crescenzo Zannini, 36 anni di Casandrino



Angelo Zannini, 36 anni di Casandrino

Raffaele Riccio, 59 anni, di Napoli

Giuseppe Moscato, 59 anni di Casandrino

Caarmine Vitale, 27 anni di Grumo Nevano

Maria Vitale, 30 anni di Grumo Nevano

Luca Moscato, 47 anni di Grumo Nevano

Giuseppe Esposito, 52 anni di Giugliano in Campania

Assunta Febbraio, 43 anni di Pomigliano d’Arco

Gaetano Fornelli, 56 anni di Afragola

Valerio Giangrande, 52 anni di Trentola Ducenta

Salvatore Del Prete, 56 anni di Arzano

Carla Cerullo, 54 anni di Arzano

Caterina Buda, 46 anni di Castel di Sangro

Domenico Silvestre, 51 anni di Villaricca

Pietro Iacolare, 59 anni di Giugliano

Vincenzo Iacolare, 31 anni di Giugliano

Luigi Iacolare, 30 anni di Giugliano

Gennaro Gison, 42 anni di Melito

OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI RESIDENZA

Sonia Sciarnè, 31 anni di Napoli

Giuseppe Di Domenico, 74 anni di S. Antimo

Vincenzo Anatrella, 49 anni di Aversa

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.

Giovanni Arpino, 51 anni di Castel Volturno

INDAGATI A PIEDE LIBERO

Pietro De Rosa, 49 anni di Arzano

Sergio Capopreso, 62 anni di Cardito

Aldo Colamatteo, 61 anni di Caserta

Andrea Demuzio, 65 anni di Nola

Angela Russo, 45 anni di Frattamaggiore

Nicola Gionatan Montone, 45 anni di Giugliano

Rosa Bellotti, 52 anni di S. Antimo

Francesco Cortese, 32 anni di Melito

Andrea Nero, 44 anni di Marano di Napoli

Gaetano Petito, 35 anni di Santa Maria Del Molise (IS)